Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1851 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Сильвестр Осипович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1885

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