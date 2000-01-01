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Гуселетов Иван Васильевич

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Место рождения

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гуселетов Василий Зиновьевич

Мать: Гуселетова Мария Ефремовна

д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Егор Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна

д. Бабье
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гуселетов Федор Иванович

Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мария Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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