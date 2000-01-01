Гуселетов Иван Васильевич
Место рожденияд. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна
д. Бабье
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Гуселетова Мария Лаврентьевна
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно