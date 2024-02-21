Свинарев Прокофий Васильевич
Место рожденияпредположительно Куйбышев (Самара)
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Свинарев (Свинарева) Ольга
Смерть
Около 1948
Умер в возрасте 93 лет.