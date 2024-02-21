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Свинарев Прокофий Васильевич

Место рождения

предположительно Куйбышев (Самара)

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Свинарев (Свинарева) Ольга

Смерть
Около 1948
Умер в возрасте 93 лет.

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