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Рубанов Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
07.11.2005

Сын: Рубанов Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.04.2010

Дочь: Рубанова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна

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