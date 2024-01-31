Рубанов Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.2005
Сын: Рубанов Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.04.2010
Дочь: Рубанова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна