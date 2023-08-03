Огурлиева Заретта
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.2012
Дочь: Огурлиева Алина Азаматовна
Отец ребёнка: Огурлиев Азамат Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.2016
Дочь: Огурлиева Адалина Азаматовна
Отец ребёнка: Огурлиев Азамат Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.2018
Сын: Огурлиев Мухамед Азаматович
Отец ребёнка: Огурлиев Азамат Николаевич