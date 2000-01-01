Сапогов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1930

Жена: Сапогова Анна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сапогов Александр

Мать ребёнка: Сапогова Анна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сапогов Александр

Мать ребёнка: Сапогова Анна

Смерть
Между 1941 и 1945
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