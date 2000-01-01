Сапогов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Жена: Сапогова Анна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сапогов Александр
Мать ребёнка: Сапогова Анна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сапогов Александр
Мать ребёнка: Сапогова Анна
Смерть
Между 1941 и 1945