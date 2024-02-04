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Хамидуллина Гульсамау

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калеева Субайта Халиковна

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Мухарам Халикович

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Шарифулла Халикович

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фазлеева Субарчат Халиковна

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ниязова Шафика Халиковна

Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Смерть
Неизвестно

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