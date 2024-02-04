Хамидуллина Гульсамау
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калеева Субайта Халиковна
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Мухарам Халикович
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Шарифулла Халикович
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фазлеева Субарчат Халиковна
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ниязова Шафика Халиковна
Отец ребёнка: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Смерть
Неизвестно