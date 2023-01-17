Фатьянова (Гурылёва) Юлия Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970
Бракосочетание
15.12.1990
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.11.1991
Сын: Фатьянов Дмитрий Олегович
Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1996
Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович
Рождение ребёнка
11.11.2005
Дочь: Белова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович
Бракосочетание
Неизвестно