Фатьянова (Гурылёва) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатьянова (Гурылёва) Юлия Викторовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

10.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1970

Отец: Гурылёв Виктор Васильевич

Мать: Гурылёва Любовь Георгиевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
15.12.1990

Муж: не указан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1991

Сын: Фатьянов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1996

Сын: Фатьянов Данила Олегович

Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович

Рождение ребёнка
11.11.2005

Дочь: Белова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Фатьянов Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Олег Иванович

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