Байсунгуров Александр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1995
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Байсунгуров Гавриил
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1943
Сын: Байсунгуров Александр Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Байсунгуров Борис Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байсунгуров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байсунгуров Георгий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Семеновна
Смерть
1995