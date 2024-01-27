Байсунгуров Александр Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байсунгуров Александр Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Байсунгуров Гавриил

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1943

Сын: Байсунгуров Александр Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Байсунгуров Борис Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байсунгуров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байсунгуров Георгий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Семеновна

Смерть
1995
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