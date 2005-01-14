Дашков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияАлтайский Край село КОЛЫВАНСК
Дата рождения19.09.1936
Дата смерти14.01.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936
Отец: Дашков ГРИГОРИЙ
Мать: Дашкова АННА СЕРГЕЕВНА
Алтайский Край село КОЛЫВАНСК
Бракосочетание
1965
Жена: скрыто настройками приватности
Алтайский край КОЛЫВАНСК
Смерть
14.01.2005
Поселок МОГУТОВСКИЙ,Челябинская.обл.