Дашков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Алтайский Край село КОЛЫВАНСК

Дата рождения

19.09.1936

Дата смерти

14.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1936

Отец: Дашков ГРИГОРИЙ

Мать: Дашкова АННА СЕРГЕЕВНА

Алтайский Край село КОЛЫВАНСК
Бракосочетание
1965

Жена: скрыто настройками приватности

Алтайский край КОЛЫВАНСК
Смерть
14.01.2005
Поселок МОГУТОВСКИЙ,Челябинская.обл.
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