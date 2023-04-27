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Симонов Александр Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1922

Дата смерти

24.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922

Отец: Симонов Роман

Мать: Симонова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Главицкая Галина Александровна

Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
06.02.?

Дочь: Головенко Симонова Нина Александровна

Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Симонов Василий Александрович

Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна

Рождение ребёнка
09.05.1957

Дочь: Симонова Надеина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна

Смерть
24.09.1989

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