Симонов Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1922
Дата смерти24.09.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922
Отец: Симонов Роман
Мать: Симонова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Главицкая Галина Александровна
Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
06.02.?
Дочь: Головенко Симонова Нина Александровна
Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Симонов Василий Александрович
Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна
Рождение ребёнка
09.05.1957
Дочь: Симонова Надеина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Симонова Зоя Трофимовна
Смерть
24.09.1989