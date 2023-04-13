sadowskich Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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sadowskich Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1894

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1894

Отец: Sadowskich ?

Мать: rachela

Рождение ребёнка
15.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zybert Elias

Poland
Рождение ребёнка
11.04.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zybert Elias

Смерть
1945
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