sadowskich Helena
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1894
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1894
Отец: Sadowskich ?
Мать: rachela
Рождение ребёнка
15.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zybert Elias
Poland
Рождение ребёнка
11.04.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zybert Elias
Смерть
1945