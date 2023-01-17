Авдотья Ильинична
женский, родилась 1815 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Васильевич1814 ст. г.р.
Дети
Анна Степановна1839 ст. г.р.
Кузьма Степанович?.03.1841 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.
Сын: Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Харитина Степновна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.05.1847 ст.
Сын: Григорий Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1849 ст.
Сын: Пётр Степанович
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно