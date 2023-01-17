Авдотья Ильинична 1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Ильинична

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1815 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Васильевич1814 ст. г.р.
Дети
Анна Степановна1839 ст. г.р.
Кузьма Степанович?.03.1841 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
?.03.1841 ст.

Сын: Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Харитина Степновна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
?.05.1847 ст.

Сын: Григорий Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
?.03.1849 ст.

Сын: Пётр Степанович

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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