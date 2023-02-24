Тенихина Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Екатерина Нефедовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Тенихин Дмитрий Нефедович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850
Дочь: Татьяна Нефедовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно