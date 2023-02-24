Тенихина Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина Ирина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Екатерина Нефедовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Тенихин Дмитрий Нефедович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Между 1849 и 1850

Дочь: Татьяна Нефедовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Нефед Савватьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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