(Исханова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исханова) Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Махмузя

Отец ребёнка: Шагиахмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагиахмет

Смерть
Неизвестно
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