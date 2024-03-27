Этингова (Майзель) Гитта
Место рожденияРоссия
Дата рождения1888
Дата смерти29.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Майзель Калман
Мать: Майзель Сара
Россия
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Этингов Леонид
Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)
г.Баргузин
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гершевич Тамара
Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)
г.Баргузин
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Домашевская Анна (Ашна)
Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)
г.Баргузин
Рождение ребёнка
01.10.1923
Сын: Этингов Клим
Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1967
Иркутск
Причина смерти: DEAT