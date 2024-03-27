Этингова (Майзель) Гитта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этингова (Майзель) Гитта

Место рождения

Россия

Дата рождения

1888

Дата смерти

29.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Майзель Калман

Мать: Майзель Сара

Россия
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Этингов Леонид

Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)

г.Баргузин
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гершевич Тамара

Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)

г.Баргузин
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Домашевская Анна (Ашна)

Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)

г.Баргузин
Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Этингов Клим

Отец ребёнка: Этингов Павел (Пейсах)

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этингов Павел (Пейсах)

Смерть
29.04.1967
Иркутск
Причина смерти: DEAT
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