Косогорова Анна Алеексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косогорова Анна Алеексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1939

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939

Отец: Фомин Алексей

Мать: Киселева Лукерья Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1966

Дочь: Сторожилова Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Косогоров Игорь Иванович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
По факту рождение с. Косулино Свердловской обл., но в свидетельстве о рождении запись сделали г. Асбест.
Смерть
09.05.2018
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