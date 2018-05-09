Косогорова Анна Алеексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1939
Дата смерти09.05.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939
Отец: Фомин Алексей
Рождение ребёнка
04.07.1966
Дочь: Сторожилова Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Косогоров Игорь Иванович
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
По факту рождение с. Косулино Свердловской обл., но в свидетельстве о рождении запись сделали г. Асбест.
Смерть
09.05.2018