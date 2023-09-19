Свиридова (Похваленная) Мария Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Похваленная) Мария Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1989

Отец: Свиридов Игорь

Мать: Шестакова Эльвина Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Похваленный Александр

Рождение ребёнка
18.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Похваленный Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похваленный Александр

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