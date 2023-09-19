Свиридова (Похваленная) Мария Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1989
Отец: Свиридов Игорь
Рождение ребёнка
29.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Похваленный Александр
Рождение ребёнка
18.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Похваленный Александр
Бракосочетание
Неизвестно