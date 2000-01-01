Федюкина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Кунев Терентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Кунев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунева Зинаида Терентьевна
Отец ребёнка: Кунев Терентий Петрович
Смерть
Неизвестно