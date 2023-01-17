Головачев Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1900 ст.
Дочь: Головачева Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Головачева Варвара Владимировна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Поповкино, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Поповкино Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно