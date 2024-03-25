Бутрим Роман Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти?.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна
Рождение ребёнка
15.11.1918
Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна
Смерть
?.08.1920
Рождение ребёнка
14.10.1920
Дочь: Бутрим Мария Романовна
Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна