Бутрим Роман Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутрим Роман Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бутрим Марко Иосыпович

Мать: Бутрим Василиса Максимовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бутрим Иван Романович

Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна

Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Бутрим Николай Романович

Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна

Смерть
?.08.1920
Рождение ребёнка
14.10.1920

Дочь: Бутрим Мария Романовна

Мать ребёнка: Бутрим Устиния Семёновна

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