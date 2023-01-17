Вистуц Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вистуц Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вистуц Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вистуц Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Вистуц Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вистуц Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Вистуц Галина

Смерть
Неизвестно
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