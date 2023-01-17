Вистуц Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вистуц Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вистуц Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Вистуц Галина
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вистуц Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Вистуц Галина
Смерть
Неизвестно