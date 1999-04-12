Цыценко Виктор
Место рожденияАбдулино, Оренбургская обл., Россия
Дата рождения06.08.1938
Дата смерти12.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Отец: Цыценко Ерофей
Мать: Цыценко Евдокия
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.1999
г. Нижний Тагил Свердловской обл