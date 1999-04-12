Цыценко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыценко Виктор

Место рождения

Абдулино, Оренбургская обл., Россия

Дата рождения

06.08.1938

Дата смерти

12.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: Цыценко Ерофей

Мать: Цыценко Евдокия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.1999
г. Нижний Тагил Свердловской обл
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