Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович
Место рожденияБелебей
Дата рождения1908
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Циммергакл Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Сын: Циммергакл Геннадий Вячеславович
Мать ребёнка: Циммергакл Тамара
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Циммергакл) Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1952
Причина смерти: задавлен автомашиной