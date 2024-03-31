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Zimmerhakl (Циммергакл) Вячеслав Алойсович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1908

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Мать: (Милованова) Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циммергакл Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932

Сын: Циммергакл Геннадий Вячеславович

Мать ребёнка: Циммергакл Тамара

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Циммергакл) Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1952
Причина смерти: задавлен автомашиной

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