Овчинников Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти25.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Бракосочетание
21.06.1953
Рождение ребёнка
12.04.1954
Сын: Овчинников Владимир Влентинович
Мать ребёнка: Овчинникова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
07.09.1955
Дочь: Брусенина Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Овчинникова Тамара Алексеевна
Смерть
25.04.1989