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Овчинников Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

25.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: Овчинников Василий Прокопьевич

Мать: Чугунова Мария Харитоновна

Бракосочетание
21.06.1953

Жена: Овчинникова Тамара Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1954

Сын: Овчинников Владимир Влентинович

Мать ребёнка: Овчинникова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
07.09.1955

Дочь: Брусенина Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Овчинникова Тамара Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.04.1989
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