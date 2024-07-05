Филиппов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1886 и 1887
Дата смерти13.12.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филлипов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Бракосочетание
27.01.1908
Жена: Анна Николаевна
https://ya.ru/archive/catalog/ba48f156-8089-401a-8656-6bcba924f4b0/278?center=1175+2449
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Трещалина (Филиппова) Клавдия
Мать ребёнка: Анна Николаевна
https://ya.ru/archive/catalog/18ee3d49-7f62-4e52-9e94-d8dd2f04eac0/230?center=2219+3711
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Филлипов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
https://ya.ru/archive/catalog/789528d3-065e-406e-b65a-194f9205fac7/182?center=1134+1759
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Филипова (Филиппова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
13.12.1964
Москва, город федерального значения Москва