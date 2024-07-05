Филиппов Михаил Григорьевич Между 1886 и 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1886 и 1887

Дата смерти

13.12.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1888 и 1889 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филлипов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Бракосочетание
27.01.1908

Жена: Анна Николаевна

Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/ba48f156-8089-401a-8656-6bcba924f4b0/278?center=1175+2449
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Трещалина (Филиппова) Клавдия

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/18ee3d49-7f62-4e52-9e94-d8dd2f04eac0/230?center=2219+3711
Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Филлипов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Ботово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/789528d3-065e-406e-b65a-194f9205fac7/182?center=1134+1759
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Филипова (Филиппова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Смерть
13.12.1964
Москва, город федерального значения Москва

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