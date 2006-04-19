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Левашова Арина Сергеевна
Левашова Арина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2006
Пол
Женский
Отец
Левашов Сергей Константинович
1978 г.р.
Мать
Левашова - Соловьева Юлия Евгеньевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2006
Отец:
Левашов Сергей Константинович
Мать:
Левашова - Соловьева Юлия Евгеньевна
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