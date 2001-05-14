Рубцов Егор Генадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Егор Генадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2001

Отец: Рубцов Генадий Викторович

Мать: Рубцова Ирина

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