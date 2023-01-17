Глазер Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазер Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазер Юрий Карлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазер Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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