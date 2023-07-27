Плесканев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесканев Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесканев Алексей Дмитриевич

Мать: Крылова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесканев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесканева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесканева Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

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