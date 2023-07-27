Плесканев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина