Тазетдинов Ильшат Фаритович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Арина Ильшатовна
Мать ребёнка: Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Аделина Ильшатовна
Мать ребёнка: Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Диана Ильшатовна
Мать ребёнка: Алиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Азалия Ильшатовна
Мать ребёнка: Алиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиса