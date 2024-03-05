Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Данила Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Дементий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреевич

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