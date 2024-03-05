Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Данила Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дементий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреевич