Калинин Пётр
Место рожденияг. Ульяновск, слобода Канава
Дата рождения12.07.1902
Дата смерти19.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902
Отец: Калинин Фрол
Мать: Калинина Прасковья
г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калинин Пётр
Мать ребёнка: Калинина Агриппина
Рождение ребёнка
16.11.1926
Сын: Калинин Михаил
Мать ребёнка: Калинина Агриппина
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Калинина Агриппина
Рождение ребёнка
16.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Лидия
Мать ребёнка: Калинина Агриппина
Смерть
19.07.1991