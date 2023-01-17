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Калинин Пётр

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Место рождения

г. Ульяновск, слобода Канава

Дата рождения

12.07.1902

Дата смерти

19.07.1991

Пол

Мужской

Отец

С 1844 по 1845 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

1925 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1902

Отец: Калинин Фрол

Мать: Калинина Прасковья

г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
1925

Сын: Калинин Пётр

Мать ребёнка: Калинина Агриппина

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1926

Сын: Калинин Михаил

Мать ребёнка: Калинина Агриппина

Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Калинина Агриппина

Рождение ребёнка
16.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Лидия

Мать ребёнка: Калинина Агриппина

Смерть
19.07.1991
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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