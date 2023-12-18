Л л — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛ л

Л л

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Л Г

Мать: О о

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Про Дед Л

Мать ребёнка: О о

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close