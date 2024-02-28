Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозинин Степан Федоров

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Киприан Степанов

Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Рогозинина) Гликерия Степанова

Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рогозинина) Домна Степанова

Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозинин Федор Степанов

Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозинин Матфей Степанов

Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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