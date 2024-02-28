Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Рогозинина) Гликерия Степанова
Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Рогозинина) Домна Степанова
Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозинин Матфей Степанов
Отец ребёнка: Рогозинин Степан Федоров
Смерть
Неизвестно