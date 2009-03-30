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Петрова Варвара Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2009

Отец: Петров Игорь Владимирович

Мать: Буторина Ольга Геннадьевна

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