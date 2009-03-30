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Петрова Варвара Игоревна
Петрова Варвара Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.2009
Пол
Женский
Отец
Петров Игорь Владимирович
1963 г.р.
Мать
Буторина Ольга Геннадьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2009
Отец:
Петров Игорь Владимирович
Мать:
Буторина Ольга Геннадьевна
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