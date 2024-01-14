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Васильева Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1966

Отец: Чепрасов Виктор

Мать: Чепрасова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Игорь Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивлева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Ивлев Виктор

Рождение ребёнка
29.04.1996

Дочь: Васильева Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Васильев Игорь Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1999

Дочь: Васильева Оксана Игоревна

Отец ребёнка: Васильев Игорь Иванович

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