Васильева Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1966
Отец: Чепрасов Виктор
Мать: Чепрасова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивлева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Ивлев Виктор
Рождение ребёнка
29.04.1996
Дочь: Васильева Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Васильев Игорь Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1999
Дочь: Васильева Оксана Игоревна
Отец ребёнка: Васильев Игорь Иванович