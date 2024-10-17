Михайлов Алексей
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти24.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Тарасов Михаил
Мать: Ананьева Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Матрона
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Дочь: Алексеева Васса
Мать ребёнка: Ильина Матрона
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.
Сын: Алексеев Семен
Мать ребёнка: Ильина Матрона
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Дочь: Алексеева Пелагея
Мать ребёнка: Ильина Матрона
Смерть
24.03.1906 ст.
от удушья
Похороны
28.03.1906 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область