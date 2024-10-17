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Михайлов Алексей

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

24.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тарасов Михаил

Мать: Ананьева Акулина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Матрона

Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Дочь: Алексеева Васса

Мать ребёнка: Ильина Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.

Сын: Алексеев Семен

Мать ребёнка: Ильина Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Дочь: Алексеева Пелагея

Мать ребёнка: Ильина Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
24.03.1906 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от удушья
Похороны
28.03.1906 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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