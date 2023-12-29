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Свешников Илья Иванович

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Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1790

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Свешников Иван Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Бракосочетание
1811

Жена: Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Свешников Алексей Ильич

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Свешникова) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна

Смерть
1825

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