Свешников Илья Иванович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1790
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Свешников Иван Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Свешникова) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Анна Ивановна
Смерть
1825