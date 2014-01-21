Бубенцова (Брыкова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубенцова (Брыкова) Марина

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Место рождения

Тамалинский район, д. Агринка

Дата рождения

07.11.1977

Дата смерти

21.01.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тамалинский район, д. Агринка
Рождение ребёнка
16.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубенцов Валерий

Тамалинский район, с. Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенцов Валерий

Смерть
21.01.2014
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