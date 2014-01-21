Бубенцова (Брыкова) Марина
Место рожденияТамалинский район, д. Агринка
Дата рождения07.11.1977
Дата смерти21.01.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Тамалинский район, д. Агринка
Рождение ребёнка
16.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубенцов Валерий
Тамалинский район, с. Ульяновка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубенцов Валерий
Смерть
21.01.2014