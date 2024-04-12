Петров Кирилл Дормидонтович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Петров Никанор Кириллович
Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.
Дочь: Матрона Кирилловна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно