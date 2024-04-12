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Петров Кирилл Дормидонтович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Петров Дормидонт Васильевич

Мать: Петрова Варвара Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Петров Никанор Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.

Дочь: Матрона Кирилловна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Ильинична

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Василиса Ильинична

Смерть
Неизвестно
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