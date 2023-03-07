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Верещагина Евдокия Калинина

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Место рождения

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Евпраксия Федоровна

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Верещагин Павел Федорович

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Верещагин Иван Федорович

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
23.12.1896

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Верещагин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Верещагин Вов Федор Федорович

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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