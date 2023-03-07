Верещагина Евдокия Калинина
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Евпраксия Федоровна
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Рождение ребёнка
07.01.1893
Сын: Верещагин Павел Федорович
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Рождение ребёнка
20.01.1895
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Рождение ребёнка
23.12.1896
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Рождение ребёнка
15.04.1899
Рождение ребёнка
24.03.1901
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Рождение ребёнка
02.06.1903
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Верещагин (раскольник До 11.10.1881) Федор Ефимович
Смерть
Неизвестно