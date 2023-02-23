Чумакова (Соколова) Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Соколов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич
Смерть
Неизвестно