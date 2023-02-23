Чумакова (Соколова) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Соколова) Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Соколов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чумаков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Чумаков Матвей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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