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Федякова Анастасия Петрова

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

20.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913

Отец: Федяков Петр Николаев

Мать: Федякова Анна Феодорова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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