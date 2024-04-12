Федякова Анастасия Петрова
Место рождения
Дата рождения20.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1913
Отец: Федяков Петр Николаев
Мать: Федякова Анна Феодорова
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно