Щетинин Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Григорий Кузьмич

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Место рождения

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Ранение
08.03.1916 ст.
Путешествие
29.03.1916 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Прибытие в лазарет
Смерть
Неизвестно
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