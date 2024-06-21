Шельпяков Тимофей Иванович 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шельпяков Тимофей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шельпяков Иван Тимофеевич

Мать: (Шельпякова) Федора Фадеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Бракосочетание
1788

Жена: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 106 оборот
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шельпякова) Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шельпяков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шельпяков Лукьян Тимофеевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шельпяков Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шельпякова Федора Тимофеевна

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-66л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шельпяков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-65об
Смерть
1846

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