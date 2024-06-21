Шельпяков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Шельпякова Ефимья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Дочь: Шельпякова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Дочь: (Шельпякова) Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Сын: Шельпяков Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Сын: Шельпяков Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Сын: Шельпяков Лукьян Тимофеевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Сын: Шельпяков Осип Тимофеевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Дочь: Шельпякова Федора Тимофеевна
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна
Сын: Шельпяков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шельпякова (Дурасова) Дарья Ивановна