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Сайкин Игнатий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

20.09.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сайкин Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890 ст.

Жена: Сайкина Акулина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Сайкин Семён Игнатьевич

Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Сайкина Зиновия Игнатьевна

Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.

Дочь: Сайкина Агриппина Игнатьевна

Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
д.Нижне-Марково
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Сайкина Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Сайкин Иоанн Игнатьевич

Мать ребёнка: Сайкина Дарья Евдокимовна

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Сайкина Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Сайкина Дарья Евдокимовна

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.09.1916 ст.
От чахотки в 47 лет
Похороны
22.09.1916 ст.
Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-23м
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