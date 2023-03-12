Сайкин Игнатий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти20.09.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сайкин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Сайкина Зиновия Игнатьевна
Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна
Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.
Дочь: Сайкина Агриппина Игнатьевна
Мать ребёнка: Сайкина Акулина Семёновна
д.Нижне-Марково
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1912 ст.
Мать ребёнка: Сайкина Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Сайкина Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Сайкина Дарья Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1916 ст.
От чахотки в 47 лет
Похороны
22.09.1916 ст.
№-23м