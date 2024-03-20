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Бейер Владимир Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бейер Роман Романов

Мать: Бейер Наталия Данилова

Образование
По 1881
Высшее медицинское
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Бейер Ольга Александровна

г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Бейер Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кондратьева Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бейер Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна

Работа или профессия
С 1900 по 1916
Москва
Старший ординатор | Военный госпиталь
Работа или профессия
С 1916
Москва
Врач свободной практики
Смерть
После 1920
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