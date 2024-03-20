Бейер Владимир Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бейер Роман Романов
Мать: Бейер Наталия Данилова
Образование
По 1881
Высшее медицинское
Бракосочетание
15.01.1884
г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Бейер Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кондратьева Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Бейер Ольга Александровна
Работа или профессия
С 1900 по 1916
Москва
Старший ординатор | Военный госпиталь
Работа или профессия
С 1916
Москва
Врач свободной практики
Смерть
После 1920