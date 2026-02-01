Арсеньева (Голицына) Христина Сергеевна 29.04.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арсеньева (Голицына) Христина Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.04.1871, Москва, город федерального значения Москва

умерла 14.11.1932, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Голицын Сергей Владимирович08.04.1823 г.р.
Мать
Голицына (Обрескова) Наталья Николаевна20.06.1848 г.р.
Супруги
Арсеньев Николай Васильевич15.02.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1871

Отец: Голицын Сергей Владимирович

Мать: Голицына (Обрескова) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Арсеньев Николай Васильевич

Смерть
14.11.1932
Москва, город федерального значения Москва

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