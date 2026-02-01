Арсеньева (Голицына) Христина Сергеевна
женский, родилась 29.04.1871, Москва, город федерального значения Москва
умерла 14.11.1932, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГолицын Сергей Владимирович08.04.1823 г.р.
МатьГолицына (Обрескова) Наталья Николаевна20.06.1848 г.р.
Супруги
Арсеньев Николай Васильевич15.02.1867 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1871
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.01.1891
Смерть
14.11.1932
Москва, город федерального значения Москва