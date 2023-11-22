Дульцев Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1981
Отец: Дульцев Евгений
Мать: Шатунова Вера Петровна
Рождение ребёнка
12.01.2003
Дочь: Дульцева Анна Игоревна
Мать ребёнка: Дульцева Любовь Игоревна
Рождение ребёнка
02.07.2004
Мать ребёнка: Дульцева Любовь Игоревна
Рождение ребёнка
15.11.2019
Сын: Дульцев Александр Игоревич
Мать ребёнка: Дульцева Любовь Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дульцева Любовь Игоревна